Diederik Gommers ziet liever strengere maatregelen

De vandaag aangekondigde maatregelen hadden wel wat strenger gemogen, vindt Diederik Gommers. "We moeten nu strenger zijn, zodat we weer kunnen versoepelen als we het weer op orde hebben. Ik denk dan dat je regionaal in een light lockdown zou moeten gaan." Dat en meer in dit liveblog.

De hoogtepunten uit het liveblog: Amsterdam sluit parken tegen illegale feesten, Den Haag gaat strenger handhaven

Basisschoolkinderen met lichte klachten hoeven niet meer getest en mogen gewoon naar school

Premier Rutte: coronavirus is bezig met een comeback Dagelijkse update Wil jij iedere middag een selectie van het belangrijkste nieuws en de opvallendste verhalen in je mail? Meld je dan nu aan voor de dagelijkse update.