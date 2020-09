Behoefte aan uitjes in herfstvakantie groot: 'Veel meer boekingen dan anders'

Deze herfstvakantie naar de Costa del Sol? Dat zit er even niet in door het oranje reisadvies. Veel Nederlanders plannen nu - eerder dan normaal - een vakantie of uitje in eigen land. Bijvoorbeeld naar het Nederlands Openluchtmuseum. "Er zijn nu al een paar duizend kaarten verkocht, dat is veel eerder dan voorgaande jaren."

De oranje kleurcodes zorgen ervoor dat veel Nederlanders hun geplande herfstvakantie in rook zien opgaan. Afgelopen zomer bleven we vooral in eigen land, nu ook in de herfst. En die tripjes boeken veel Nederlanders nu al. "Traditiegetrouw willen we naar de zon, maar door corona is dat nu lastiger. Om toch ergens naar uit te kijken, bereiden veel mensen de invulling van hun herfstvakantie nu al voor", zegt woordvoerder Markus van Tol van de ANWB. Lees ook: Rode, oranje en groene kleurcodes, wat betekenen de reisadviezen voor jou? "Veel mensen kiezen voor een bestemming in de natuur, gaan naar vakantieparken, zoeken een leuke plek aan de kust of gaan naar de Waddeneilanden. Wat betreft dagjes weg zijn dierentuinen en attractieparken zeer populair. Ook kun je zeggen dat Nederlanders het wandelen en fietsen hebben herontdekt", zegt Van Tol. Woordvoerders van het Nederlands Openluchtmuseum, VVV Texel en attractiepark Toverland zien ook dat veel Nederlanders de herfstvakantie al plannen. 'Ze kiezen binnenlandse bestemmingen' Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem: "We hebben al een paar duizend kaarten verkocht voor de herfstvakantie. En een maand van tevoren kaarten bestellen is best wel vroeg. Normaal gesproken vliegen de kaarten pas veel later de winkel uit."

VVV Texel: "Er is veel vraag naar vakantiewoningen, bungalows, hotels en B&B's deze herfstvakantie. De onzekerheid van de rode en oranje kleurcodes zorgt ervoor dat mensen deze herfst geen vakantie boeken naar populaire bestemmingen als Spanje, Frankrijk en Griekenland. Toch willen ze wel op vakantie en er even tussenuit. Ze verkiezen dan binnenlandse bestemmingen boven buitenlandse en Texel is daar één van."

Attractiepark Toverland in Kronenburg: "Herfst is bij ons áltijd een populair moment door Halloween, maar vooral nu willen veel mensen een kaartje kopen. Al met al zien we dat veel meer mensen zich eerder willen vastleggen aan een dagje Toverland dan voorheen." Reisorganisatie TUI ziet dat mensen een grote behoefte hebben aan vakantie, zeker na zo'n stressvolle zomer. "Velen hebben de zomervakantie overgeslagen en willen wat doen. Normaal gesproken boeken wij nauwelijks reizen binnen Nederland, maar nu is dat veel vaker. Mensen kunnen nou eenmaal niet naar het buitenland deze herfstvakantie. Vooral de vakantieparken zijn erg populair", zegt een woordvoerder.