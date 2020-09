'Onnodig pijnlijke bedenktermijn voor abortus moet worden afgeschaft'

Tien redenen

"Ik wilde er zo graag van af. Dat wist ik al toen ik ontdekte dat ik zwanger was. Ik had nog maar net een relatie, had kort daarvoor zware medicijnen geslikt waarvan ik niet wist wat voor invloed ze zouden hebben op een eventueel kindje,..." En zo had Joyce nog wel tien redenen waarom het geen goed moment was om een kind te krijgen. Bij ieder krampje dat ze voelde, hoopte Joyce vurig dat het een miskraam was. Zo graag wilde ze van de zwangerschap af.

Je kunt je afvragen, wat zijn vijf dagen meer of minder? Maar voor Joyce waren het vijf dagen langer in een nare situatie. Vijf dagen langer voordat ze kon beginnen met het verwerken van de abortus. Maar ook: vijf dagen langer zwangerschapshormonen in haar lijf, waar ze achteraf van moest herstellen. "Ik wilde dat het voorbij was, maar tot die abortus had plaatsgevonden, zat ik er middenin."

Heel goed over nagedacht

'Superbetuttelend', noemt Coenen die verplichte termijn. "We hebben het over vrouwen, niet over kinderen. Ze weten wat ze willen, hebben daar echt al heel goed over nagedacht voordat ze een afspraak met een kliniek maken. Waarom moet je dan zeggen dat ze er nog eens goed over moeten nadenken?"