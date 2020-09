Woedend door eet- of drinkgeluiden: prijs voor Nederlands onderzoek naar misofonie

Dat wil niet zeggen dat het géén prestigieuze prijs is. Denys geeft aan heel blij te zijn en een beetje verward: "De Ig Nobelprijs is een lach met de wetenschap en ook een beetje met ons onderzoek, maar we hebben het toch aangenomen. We denken dat het belangrijk is dat de aandoening misofonie onder de aandacht komt."

Online ceremonie

De ceremonie wordt normaal gesproken op de Harvard Universiteit gehouden, maar vond dit keer online plaats. Er werden tien prijzen uitgereikt voor opmerkelijke studies op het gebied van natuurkunde, vrede, psychologie, economie, geneeskunde en meer. Andere Ig Nobelprijzen gingen onder meer naar een studie waaruit bleek dat tongzoenen vaker voorkwam tussen partners in economisch moeilijkere omgevingen.

De ceremonie werd vooraf opgenomen en online uitgezonden.