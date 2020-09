Studenten doen het net even anders - zo gaan ze corona te lijf

De senaat, zoals het bestuur heet, ziet erop toe dat de regels worden nageleefd. "We controleren samen met het sociëteitsbestuur of de leden zich aan de regels houden. Ook zien wij erop toe dat de borrel op tijd eindigt: om 1.00 uur is het klaar. We willen ook niet tot later doorgaan, want dan worden mensen toch nét wat moeier en kan minder goed op de regels worden gelet. En uiteindelijk willen we een plek zijn waar leden veilig kunnen borrelen."

'Gezondheidschecks bij binnenkomst'

Het kennismaken bij de Utrechtse studentenvereniging Veritas zal niet gaan zoals normaal, zegt preses Laura Baartmans. "Iedereen zit aan tafels en op anderhalve meter afstand van elkaar. Ook zijn er extra hygiënemaatregelen, zoals het doen van gezondheidschecks bij binnenkomst. Wij zien als bestuur streng erop toe dat de leden zich aan de regels houden. Zodra we merken dat dit niet gebeurt, volgen er sancties. Uiteindelijk hopen we dat de sfeer, ondanks de veranderingen, lijkt op de sfeer zoals we die kennen."