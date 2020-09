Ik krijg voor de tweede keer corona, hoe ziek word ik?

Het is niet de eerste keer dat we antwoord geven op die vraag. Een paar maanden geleden wilden ook Mariska en Ilone dat weten. Maar inmiddels zijn er vier gevallen bekend van mensen in Nederland die voor de tweede keer het virus hebben opgelopen, en daarom beantwoorden we de vraag nog een keer.

Ook viroloog Marion Koopmans kent die gevallen. "Eén persoon had de tweede keer geen symptomen, één wel, en één was de tweede keer erger ziek. Maar die laatste persoon kon zelf geen afweer aanmaken. De aantallen zijn nu te klein om iets zinvols te zeggen", zegt Koopmans.