Harriët werd heel ziek door corona, maar haar gezin niet: 'Ik snap er niks van'

Harriët besmette niemand in haar gezin, ondanks dat ze 'hutje mutje' samen in quarantaine gingen. De klachten begonnen eind maart. "Ik werk in het ziekenhuis en elke ochtend werden de medewerkers gescreend."

Op de vraag hoe zij zich voelde, gaf ze aan hoofdpijn te hebben en een zere keel. "Maar ik heb ook last van astma en hooikoorts, dus die klachten zijn voor mij niet vreemd", zegt Harriët.

Gezin in quarantaine

Ze bleek koorts te hebben en moest naar huis. "Ik leverde mijn spullen in, maar voelde mij niet ziek. Na één dag was de koorts weg, maar de verhoging, hoofdpijn en benauwdheid bleven. Ik liet mij voor de zekerheid testen en kreeg twee dagen later de uitslag: positief."

"Toen moesten wij met het hele spul in quarantaine: mijn man, twee kinderen en ik. Drie weken zijn we samen thuis geweest, want ik bleef last hebben van verhoging. Daarna zeiden de bedrijfsarts en microbioloog dat ik niet meer besmettelijk was. Mijn man en kinderen mochten toen weer naar werk."