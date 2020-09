Minder xtc tijdens coronaperiode, lsd juist meer gebruikt

Door de coronamaatregelen is het uitgaansleven grotendeels stil komen te liggen. "Voor de één was dit een reden om vaker alcohol of drugs te gaan gebruiken. Voor de ander was wegvallen van de mogelijkheid om uit te gaan juist een reden om (even) niet of minder te gebruiken", zegt het Trimbos.

4460 deelnemers

Aan het onderzoek deden 4460 mensen tussen de 16 en 35 jaar mee, die minimaal één keer per jaar een club of een festival hebben bezocht. Lees hier het hele onderzoek.