32, 33 of 36 graden? Stopt die thermometer vandaag nog ergens?

Ver, ver voor onze tijd werd het namelijk in september 34,2 graden in Nederland. Op 4 september 1929 om precies te zijn. Er is best een goede kans dat we de 34,3 graden halen vandaag, zegt William Huizinga van Buienradar. "Sommige computermodellen zeggen zelfs dat het 36 graden kan worden, maar dat is wel heel extreem."

Laatste tropische dag

Dat we inmiddels in de buurt komen van het record is niet echt een verrassing. Het wordt steeds later in het jaar nog warm. "Dat is een trend, maar dit zal wel de laatste tropische dag van het jaar worden."