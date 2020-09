Moet ik de coronatest afzeggen als mijn klachten verdwenen zijn?

Je wordt wakker met een hoest of hebt een verkoudheid te pakken. Je plant een coronatest in maar op het moment dat de afspraak is, zijn de klachten al weg. Kan de afspraak dan afgezegd? En stel je laat je wel testen, mag je dan voor de test of de uitslag naar buiten? Die vragen stellen Floortje en Heleen.

De boodschap van de GGD is om je alleen bij klachten te laten testen. Op dit moment willen veel meer mensen zich laten testen dan dat er testcapaciteit is. De testlocaties zijn dan ook overbelast en dat betekent dat je niet altijd binnen 48 uur terecht kunt voor een test. Lees ook: Te lange wachttijden voor coronatest: 'We kunnen nu niet opschalen' Maar ondanks de drukte houdt de GGD vast aan de landelijke richtlijn van het RIVM. "Je moet je afspraak niet afzeggen, ook al heb je geen klachten meer", zegt woordvoerder van GGD Nederland Sonja Kloppenburg. "In principe kan je corona hebben gehad en voor het bron- en contactonderzoek is het dan belangrijk de test te doen." GGD volgt landelijke richtlijnen GGD Twente bracht vorige week donderdag een ander bericht naar buiten. In een interview met RTV Oost zei de directeur: 'zeg test af als klachten verdwijnen'. Kloppenburg zegt deze oproep te begrijpen, maar geeft aan dat dit geen landelijke oproep was. "Ik snap dat zij daartoe hebben opgeroepen, want het water staat ze aan de lippen. Wel is de landelijke richtlijn anders en die blijven wij volgen." Lees ook: Coronaklachten? Dit moet je weten over het doen van een test Ook het RIVM zegt dat je zonder klachten toch naar de afspraak moet komen. RIVM-woordvoerder Harald Wychgel: "Er zijn genoeg voorbeelden van mensen die slechts kortdurend klachten hadden, maar toch positief bleken. Ook mag je niet voor de test of testuitslag naar buiten. Je moet thuis de uitslag afwachten." Bijna 200.000 testaanvragen Mensen zonder klachten die zich laten testen is één van de mogelijke oorzaken voor de stijgende vraag naar coronatests. Ook afgelopen week steeg de vraag. In de week van 31 augustus werden er 180.182 tests afgenomen en afgelopen week steeg dit naar 195.545 tests. Opschaling testcapaciteit Ook het herfstseizoen en teruggekeerde vakantiegangers zorgen ervoor dat de vraag naar coronatests toeneemt. Meer mensen krijgen verkoudheidsklachten: symptomen die ook (mogelijk) kunnen wijzen op het coronavirus. Ook zij laten zich testen op corona. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is bezig met het opschalen van de testcapaciteit, maar dat het kan nog weken duren voordat dat op orde is. Lees ook: 9 stellingen voorgelegd: afwachten, testen of quarantaine