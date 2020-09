Kinderartsen waarschuwen voor tweede lockdown, want obesitas ligt op de loer

De kinderen in het onderzoek hebben diverse leeftijden, komen uit gezinnen met ouders die samen zijn, maar ook gescheiden ouders zijn vertegenwoordigd. "In die zin kunnen we, met bijna 200 kinderen, al van een goede afspiegeling van de Nederlandse kinderen spreken", zegt Vreugdenhil. "Wel zien we dat in verhouding meer hoogopgeleide ouders de vragenlijst hebben ingevuld."

Economische crisis zorgt voor ongezonde levensstijl

Het is de hoop dat de slechte gewoontes van tijdens de lockdown verdwijnen als de coronaperiode achter ons ligt, maar zeker is dat niet. Uit onderzoek blijkt dat een economische crisis resulteert in een ongezondere levensstijl bij kinderen, met name bij kwetsbare groepen, zegt Vreugdenhil.