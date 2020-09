Luchtballon op een kruispunt: 'Op een gegeven moment moet je ergens landen'

Politie: 'Dit wil je niet hebben'

De politie in Brabant was niet blij met de luchtballon middenin de stad. "Maar het zit in de categorie ongeluk", zegt een woordvoerder. "Ik weet niet of er automobilisten vol in de remmen hebben gemoeten, maar dit was een gevaarlijke situatie natuurlijk."

De woordvoerder is vooral blij dat het allemaal goed is afgelopen. Of de ballonvaarder nu een boete zou kunnen krijgen, weet hij niet. "Maar dit wil je liever niet hebben."