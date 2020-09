Sandra kreeg corona, haar man niet: 'We kusten elkaar iedere dag'

Op 22 juni hoorden ze dat zij geen corona hadden. En die uitslag had ze toch niet verwacht. "We konden niet geloven dat zij niet besmet waren."

Kus op de mond

Want tot aan het moment dat Sandra de positieve testuitslag kreeg, had ze nog wel gewoon nauw contact gehad met haar man en kinderen. "We deden voorzichtiger, maar mijn man en ik sliepen iedere nacht in hetzelfde bed en gaven elkaar wel een kus op de mond."

Ook met haar zoon van 16 had Sandra contact. "Ik heb hem gewoon verzorgd zoals normaal: we knuffelden en we zaten samen aan tafel. Ik ben achteraf natuurlijk heel blij dat ik hen niet besmet heb, maar vreemd is het allemaal wel."

Ongeloof

Het RIVM schrijft op zijn website dat je al besmettelijk kunt zijn vlak voordat je klachten hebt. Dat Sandra's man en kinderen negatief testten, is dan ook opvallend te noemen. "Mijn omgeving kon niet geloven dat ik corona had, maar niemand van mijn gezin had besmet. Iedereen vond het heel gek. Ikzelf ook."