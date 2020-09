Voor hoeveel mensen mag je in de tuin of het park een feestje geven?

Nu de temperaturen weer omhoog gaan en er zelfs kans is op een regionale hittegolf, vragen onder anderen Sonja, Alette en Jan zich af: voor hoeveel mensen mag je in de tuin een feestje geven? Of in het park?

Wie dacht dat de zomer voorbij is, komt bedrogen uit: vanaf zondag wordt het weer warm, met maandag een gemiddelde van 27 graden, en dinsdag in het midden van het land 28 à 29 graden, verwacht Buienradarmeteoroloog Marc de Jong. Zoals vaak het geval is, wordt het in het zuidoosten nog warmer. Slecht nieuws Reden genoeg om erover na te denken of feestjes buiten gevierd kunnen worden, en of je dan misschien meer mensen kunt uitnodigen. Voor wie een feestje wil verplaatsen naar de tuin, heeft het RIVM slecht nieuws: net als binnen, mag je ook daar maximaal zes gasten ontvangen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend) en moet je 1,5 meter afstand houden als je niet tot hetzelfde huishouden behoort. Antwoord op coronavragen Hier lees je alle vragen en antwoorden terug van antwoorden op vragen van bezoekers over corona. Voor een feestje in het park zijn de regels iets soepeler. Ook daar moet 1,5 meter afstand worden gehouden, maar daar geldt geen maximumaantal bezoekers. Bij gezelschappen van drie mensen of meer kan daarop worden gehandhaafd. Wil je dus een feestje geven, dan is een groot, rustig park komende week waarschijnlijk de beste plek. Stel hier je vraag over het coronavirus Daves kroeg bleek coronabrandhaard: 'Mensen worden soepeler met de regels' Bekijk deze video op RTL XL De Haagse kroegbaas Dave Steijger gooide zijn tent uit voorzorg dicht, nadat hij had gehoord dat zes bezoekers corona bleken te hebben. Dat was een goede keus: niet alleen bleek hij zelf het virus te hebben opgelopen, ook acht andere gasten waren besmet.