Ahmed lag 123 dagen met corona op intensive care, maar overleed alsnog

Toen daar tijdens Pasen ook nog benauwdheid en verhoging bij was gekomen, besloten ze om naar de huisartsenpost te rijden. "Als ik de appjes teruglees die mijn vader mij toen stuurde, beef ik nog steeds. 'Ik ben bang Imane', schreef hij. 'Als ik kom te overlijden, begraaf me dan in Almere.' Hij had nog nooit in zijn hele leven tegen mij gezegd dat hij ergens bang voor was, maar uit het niets keek hij nu recht in de ogen van de dood."

'Ik ga vechten voor je vader'

Het ging namelijk niet goed met Ahmed. Hij bleek toch besmet met het coronavirus en werd al snel naar de intensive care gebracht. "Ik werd er niet goed van dat we niet bij hem mochten zijn op dat moment. Gelukkig kon ik via de telefoon tegen hem praten. Ik heb hem gezegd dat hij niet bang moest zijn en dat ik vreselijk veel van hem hou. Aan de verpleegkundige vroeg ik of ze mij wilde beloven dat ik mijn vader nog levend zou mogen zien. Ze antwoordde: 'Ik ga vechten voor je vader.'"

En een gevecht werd het. Wekenlang werd Ahmed, die inmiddels een longembolie had, van zijn buik naar zijn rug gedraaid. Elke keer als Imane dacht dat haar vader het niet zou redden en daarom afscheid van hem nam, klom hij toch weer uit het dal. Omdat een bezoek aan de intensive care vanwege een tekort aan beschermingsmateriaal nog altijd verboden was voor familieleden, fluisterde ze haar vader elke dag via de telefoon goede moed toe: 'Dit is een storm papa, maar hij raast heus voorbij. Je wordt straks weer wakker.'