Knettergek of heldendaad? Suzanne (48) test Nederlands coronavaccin

Farmaceut Johnson & Johnson (J&J) ontwikkelt bij dochterbedrijf Janssen in Leiden een coronavaccin. Dat vaccin wordt sinds begin deze maand getest op Nederlanders, Spanjaarden en Duitsers.

In Nederland worden 135 mensen getest, die in drie groepen van 45 worden verspreid over de onderzoekscentra in Leiden, Groningen en Utrecht.

Screening

Suzanne Unck (48) uit Huis ter Heide is een van hen. "Toen ik zag dat ze vrijwilligers zochten die mee wilden werken aan het onderzoek, heb ik meteen gekeken waar ik me op kon geven. Deze hele coronacrisis is nogal een machteloos gebeuren, het voelt het alsof je niks aan de situatie kunt veranderen, maar dit is een uitgelezen kans om wel iets bij te dragen. Misschien wel aan een potentiële oplossing."

Nadat Suzanne zich per mail had aangemeld voor het onderzoek, werd ze gebeld voor een telefonische screening. "Ze vroegen naar mijn leeftijd, of ik gezond was, of ik medicijnen slikte en wel eens aan eerdere onderzoeken had meegewerkt." Uit die screening bleek dat ze in aanmerking kwam om mee te doen aan het onderzoek.