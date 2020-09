Te lange wachttijden voor coronatest: 'We kunnen nu niet opschalen'

'Dit gaat niet goed'

De GGD erkent dat er problemen zijn. "Dit gaat niet goed, nee. En we snappen de frustratie. Het is vervelend als je niet binnen 48 uur getest kan worden. Maar we kunnen op dit moment niet verder opschalen, we zijn aan handen en voeten gebonden."

Volgens de GGD ligt het probleem bij de laboratoria waar de tests moeten worden gedaan. "Daar is te weinig capaciteit en een tekort aan materialen. Dus al zouden wij het aantal tests dat we dagelijks afnemen opvoeren, als die tests niet naar het lab kunnen, heeft het geen zin om ze te doen."

Bottleneck

Die labcapaciteit is dus de 'bottleneck'. "Daardoor kunnen we te weinig tests afnemen, en moeten we mensen later inplannen dan gewenst, of moeten ze nog eens terugbellen om een afspraak te maken. Dat legt ook weer druk op het afsprakencentrum."