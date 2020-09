Veel kritiek op politie na neerschieten autistische jongen (13) in VS

Toen Linden de instructies van de agent niet opvolgde en wegliep, schoot de politieagent. Er bleek achteraf geen vuurwapen in de buurt te zijn.

'Hij is een klein kind'

De autoriteiten zeiden dat de agent de jongen neerschoot, terwijl hij reageerde op een oproep over 'een gewelddadige psychische kwestie', schrijft The New York Times. Er zouden meldingen binnen zijn gekomen over een jongen die mensen met een pistool had bedreigd, zei de politiewoordvoerder.

Het incident vond vorige week vrijdag plaats, maar werd pas dinsdag door meer media opgepikt. "Hij is een klein kind. Waarom hebben ze hem niet gewoon vastgepakt?", zei de huilende moeder tegen een televisiezender.