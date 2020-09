Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik me laat testen op corona?

De gegevens die de GGD van je nodig heeft, zijn je voor- en achternaam, adres of verblijfplaats, geboortedatum, geslacht, burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer, e-mailadres, klachten, de streepjescode van het testbuisje, de uitslag van de test, eventueel de naam van de arts die de test aanvraagt, of je direct contact hebt gehad met anderen en of je gewerkt hebt en zo ja in welke beroepsgroep. Die gegevens mogen volgens de Wet publieke gezondheid vijf jaar worden bewaard, daarna moeten ze worden geanonimiseerd.

Databank

Dan de tweede vraag: wordt het afgenomen DNA-materiaal opgeslagen in een (centrale) databank? Daar is het RIVM kort over: nee, er is geen centrale databank waarin het materiaal wordt opgeslagen.

Wel hebben laboratoria wettelijk de optie om de monsters na de uitslag enkele weken tot maanden te bewaren. "Dat is om eventueel opnieuw te testen als er nog vragen komen", zegt een woordvoerder van het RIVM. "Stel je voor: Jantje heeft het virus. Dan kan er worden gekeken of die variant van het virus bij Pietje afkomstig is."

Op die manier kan dus onderzoek worden gedaan naar besmettingspatronen, om te zien hoe de verspreiding van het virus door Nederland plaatsvindt. "Maar", benadrukt de woordvoerder, "als het lab het niet meer nodig heeft, wordt het monster altijd vernietigd."