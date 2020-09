Altijd 'aan' staan: meeste Nederlanders gestrest door meldingen op hun mobiel

Stresssociologe Suzan Kuijsten zegt deze resultaten te herkennen. "Zowel uit de praktijk als persoonlijk. Al die meldingen en het gevoel altijd en overal bereikbaar te zijn óf te moeten reageren, activeren het stresssysteem. Ons brein heeft af en toe rust nodig."

Wat kunnen wij leren van 50-plussers?

Kuijsten raadt daarom aan eens te kijken naar 50-plussers, omdat zij vaker rustmomenten nemen van hun telefoon. "Bijvoorbeeld als ze op de trein staan te wachten of in de rij staan van de supermarkt. Jongeren pakken op dat soort momenten direct hun mobiel." Haar advies is dan ook om bepaalde meldingen uit te zetten. "Neem eens wat vaker vakantie van je telefoon. Al is het een halfuurtje per dag. Probeer het!"