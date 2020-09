Komt er na 46 jaar antwoord op de vraag: waar zijn Hans en Piet?

Wel hoorden de families de mogelijke reden van de moord. Hans zou een relatie hebben gehad met een getrouwde vrouw en door haar echtgenoot zijn vermoord. Piet was daar getuige van en moest daarom ook dood.

Concrete informatie

Het was voor Jan de eerste concrete informatie over de verdwijning van zijn broertje. "Toen dacht ik: nou ga ik door het beton. En toen ben ik gaan zoeken." Dagen en nachten was hij bezig om uit te zoeken wat er kon zijn gebeurd. In 2017 schakelde hij een privédetective in. Zij vermoedde dat de mannen begraven liggen in een plas tussen Liessel en Deurne, de Brink.

Ook de politie denkt op basis van de nieuwe informatie dat dat de meest logische plek is, ook al leverde een zoektocht in 2018 daar niets op. "Het is een groot gebied", zegt Jan.

Metaal onder het zand

Nu wordt er opnieuw gezocht. Met speciale apparatuur is vastgesteld dat op twee plekken iets van metaal ligt, meters onder het zand. Mogelijk gaat het om de rode Fiat Coupe 850 van Piet, waarmee de twee mannen die avond vertrokken. Ook die werd nooit teruggevonden.

Het zoeken is 'zeer specialistisch' werk dat dagen in beslag neemt, zegt de politie tegen Omroep Brabant. "Eerst moet de situatie onder water stabiel worden gemaakt, Dan wordt de bovenlaag zand weggegraven tot de bovenkant van het object in het water vrij komt te liggen. En vervolgens kan door duikers en met camera's beoordeeld worden of het gaat om de auto van de vrienden."