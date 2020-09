Brandwonden bij kinderen ontstaan vaak in het bijzijn van ouders

De stichting wil met de resultaten van het onderzoek ouders bewuster maken van de gevaren en brandwonden bij kinderen voorkomen. Vooral nu door de coronamaatregelen veel ouders thuiswerken.

Tips om te voorkomen

"Ouders denken vaak dat ze geen risico lopen zolang ze in de buurt van hun kindje zijn of hen goed in het oog houden. Deze inzichten laten zien dat dit zeker niet het geval is," zegt Annebeth de Vries, hoofd van het kinderbrandwondencentrum Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.

De Nederlandse Brandwonden Stichting geeft ook tips om brandwonden te voorkomen. Zo is het beter om niet alleen hete thee uit de buurt van kinderen te zetten, maar ook wat koud water toe te voegen.