Man (23) aangehouden voor fatale explosie in Utrecht

Een 23-jarige man uit Utrecht is opgepakt in verband met een explosie in een bedrijfspand aan de Californiëdreef in Utrecht. Een 29-jarige man kwam daarbij om het leven.

Het slachtoffer overleed ter plekke, meldt de politie. Hij is door de brandweer uit het pand gehaald. Onderzoek door EOD Het incident gebeurde zaterdag rond 02.00 uur. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de forensische opsporing hebben onderzoek gedaan. Onduidelijk is nog of dat onderzoek ook heeft geleid tot de aanhouding van de 23-jarige verdachte.