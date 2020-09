Verdwaalde walvis dood op strand bij Terneuzen, zorgen om kalf

"We zijn ontzettend ongerust", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn. "Onze ervaring met dit soort dieren is dat ze, als we ze hier in de zee aantreffen, altijd dood of levend aanspoelen. Als we het dier zwemmend vinden, proberen we het de weg terug te laten vinden."

Moeder gaf nog melk

Toch zal die aanpak nu waarschijnlijk ook niet leiden tot succes. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de dode walvis en de kans is groot dat die nog melk gaf aan het kalf. "Als dat klopt, was het kalf dus nog afhankelijk van de moeder en zal het snel verzwakken."

De dieren werden gisteren nog gezien, schreef SOS Dolfijn vanochtend nog op Twitter. "Dat zag er al erg onrustig uit, misschien was ze toen al gewond", zegt Van den Berg.

De beelden van gisteren: