Na ophef Grapperhaus: ministerie kijkt naar kwijtschelden coronaboetes

Het verzoek om boetes te seponeren of te herzien is vandaag in behandeling genomen door het ministerie. Tegen persbureau ANP zegt Van Ardenne dat hij bericht heeft gekregen van het ministerie, dat zijn verzoek om boetes te seponeren of te herzien aan de hand van een generaal pardon in behandeling is genomen.

'Behoefte aan duidelijkheid'

Bij de boete voor de taartjeseters ging het om een paar in Schiedam dat in mei dit jaar bezoek kreeg van hun ouders die met taart op de stoep stonden. Omdat een van de ouders geen trappen kon lopen, besloten ze de taart buiten op te eten met anderhalve meter onderlinge afstand. Vervolgens legden handhavers boetes op van bijna 400 euro per persoon voor "samenscholing in de open lucht".