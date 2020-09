Twee Duitse parachutisten gewond die uit zelfde toestel sprongen

De vrouw nam bij de landing een verkeerde houding aan en kwam verkeerd op de grond terecht.

'Onderzoek naar mogelijke sabotage'

Over de oorzaak van het andere ongeval kan de woordvoerder niks zeggen. "Daar doen de luchtvaartpolitie en de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart (KNVVL) onderzoek naar." Omroep Gelderland schreef eerder dat onderzocht wordt of er sabotage in het spel is of dat er iets niet in orde was met het materiaal.

Na het ongeluk werden de twee direct naar een ziekenhuis gebracht. "De man ligt daar nog steeds. Zijn toestand is stabiel. We hebben goede hoop dat beiden volledig herstellen."