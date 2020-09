Rode, oranje en groene kleurcodes, wat betekenen de reisadviezen voor jou?

Of mensen zich testen, controleert de Belgische overheid wel. "Iedereen die vanuit Spanje of een rode zone komt, is verplicht om zich te laten testen. Wie niet opdaagt voor een test, wordt gebeld of krijgt huisbezoek. Dit wordt gehandhaafd door de verschillende gemeenschappen: Vlaanderen, Brussel en Wallonië", zegt woordvoerder van FOD Volksgezondheid Jan Eyckmans.

De Federale Politie in België laat in een reactie weten dat de handhaving van het testen in handen is van de lokale politie.

'Rood in België is oranje in Nederland'

Veldman legt uit dat een rood reisadvies in België overeenkomt met een oranje kleurcode in Nederland. "Een rood reisadvies in België, betekent in feite hetzelfde als een oranje reisadvies in Nederland. Wij gebruiken alleen een rood reisadvies als een land potdicht zit en je er niet in of uit kan. Maar ook dan geldt het dringende advies om 10 dagen in quarantaine te gaan."

"Wij willen ervoor waarschuwen dat als je naar een oranje gebied afreist, je het risico loopt het virus mee terug te nemen. Dus, we vragen mensen écht om het reisadvies serieus te nemen. Vooral nu we zien dat veel mensen het coronavirus in het buitenland hebben opgelopen. Juist door de vakanties van de afgelopen tijd, heeft het vrij spel gehad", zegt de woordvoerder.