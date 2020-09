Mohammed en Rob willen de bijstand uit, maar toen kwam corona: 'Al m'n klanten vielen weg'

Buzinezzclub

Zowel Mohammed als Rob hebben hun bedrijf opgezet via de Buzinezzclub: een project dat jongeren uit de bijstand begeleidt naar een eigen bedrijf, baan of opleiding. Dit doen ze in de steden Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. De Buzinezzclub is eigenlijk voor jongeren tot 35 jaar, maar voor mensen die aan bijna alle criteria voldoen mogen ze uitzonderingen maken. "En ik ben jong van geest", lacht de 41-jarige Rob.

"Als iemand super gemotiveerd is, bespreken we met de gemeente wat mogelijk is", zegt oprichter van het project Leo van Loon. "Uiteindelijk hebben we een persoonlijke aanpak: het gaat erom wat zij willen", zegt hij.