Nog even een grijs, nat en wisselvallig weekend, daarna zonnig weer in aantocht

En dat het nu even flink regent, is zo erg nog niet, volgens Huizinga. "De regen is zeer welkom. Het is goed voor de droogte, want de afgelopen maanden is het eigenlijk veel te droog gebleven."

Het mag de pret dit weekend niet drukken. "Ook met dit weer kan je er prima op uit gaan. Ik hoorde iemand al over plannen lekker te gaan zeilen zaterdag", zegt Huizinga.