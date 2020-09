'Zelden meerdere terrorismeverdachten uit één gezin'

Ook werd de gezinssituatie van terrorismeverdachten vergeleken met een algemene populatie - een dwarsdoorsnede van de bevolking - en hun gezinsleden.

Gezin niet belangrijkste factor in radicalisering

De onderzoekers zien de gezinnen van terrorismeverdachten niet als broedplaats voor terroristen. Dit werd vooral duidelijk door de verdachte met zijn of haar broers of zussen te vergelijken. "Naast het gezin spelen ook andere factoren een rol. Je ziet dat de verdachte meer problematiek heeft dan zijn of haar broers of zussen, zoals eerder gepleegde criminaliteit en een lagere opleiding", zegt criminoloog Elanie Rodermond van de VU, één van de onderzoekers.