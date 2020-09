Taakstraffen voor jonge Urkers die boa in haven duwden

Tegen de mannen was drie dagen cel geëist en een taakstraf van 160 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. "Het is een laffe streek en een gevaarlijke actie. Het mishandelen van een boa tijdens en vanwege zijn werkzaamheden is onacceptabel. Mensen met een publieke taak moeten hun werk ongestoord kunnen uitvoeren", zegt het Openbaar Ministerie.

Grapje

De mannen hadden de boa met een smoes naar de kade gelokt. Hun telefoon was zogenaamd in het water gevallen. In de rechtszaal vertelden ze dat het idee ontstond toen ze een tussenuur op school hadden. Het was 'maar een grapje'.