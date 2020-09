Froukje is chronisch suïcidaal: 'Als ik om me heen kijk, zie ik mogelijkheden'

"Ik denk weleens: hoe zou het zijn als ik een andere jeugd had gehad? Als ik niet was gepest en me ergens veilig had gevoeld? Die gedachte maakt me verdrietig. Misschien was mijn leven nu dan zo veel makkelijker geweest."

Twee gedachten in gevecht

Hoe het werkt in haar hoofd? "Het is alsof er twee gedachten met elkaar in gevecht zijn: aan de ene kant wil ik een leuk, 'normaal' leven. Bewijzen dat ik wél iets waard ben. Aan de andere kant wil ik dood."