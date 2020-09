Vliegen in coronatijd: op Nederlandse vluchten gaat alles goed (tot de landing)

Volgens Sietse gedroeg iedereen in het vliegtuig zich verder prima. Eén persoon achter hem deed steeds zijn mondkapje af en deed 'bijdehand' als hem gevraagd werd om hem weer op te zetten, maar daar werd door de stewardess goed op gereageerd, vindt Sietse.

Lastig om te reageren

Dat reageren is soms best lastig, geeft de steward die we gesproken hebben toe. "Als passagiers eten en drinken, hoeven ze geen mondkapje op. Maar als iemand een hele vlucht doet over het eten van een zakje pinda's of over het drinken van een glaasje sap, wanneer zeg je daar dan iets van?"

Ook de vakbond FNV Cabine hoort dat het soms lastig is voor cabinepersoneel. Om precies dezelfde reden, vertelt Birte Nelen. "Het is ook een andere taak die ze er ineens bij hebben gekregen. Niet iedereen vindt dat positief. Maar ik merk wel dat iedereen zijn best wil doen om zijn werk zo goed mogelijk uit te voeren."

Gestroomlijnder

Chris (26), die vanwege zijn werk sinds de uitbraak van de coronacrisis al meerdere keren heeft gevlogen, ziet nauwelijks mensen die er een probleem van maken dat ze een mondkapje moeten dragen. Het gaat nu ook een stuk gestroomlijnder dan in het begin, is zijn ervaring. "Ik was in maart in het buitenland. Toen ik gerepatrieerd werd, was het chaos op het vliegveld. Niemand wist precies wat hij moest doen. Maar nu zijn de regels voor iedereen duidelijk."