Denise Speelman is de mooiste vrouw van Nederland: 'Ik heb een boodschap'

"Het was zo'n mooie avond", zegt Miss Nederland 2020. Het is een titel waar Denise alleen maar op hoopte. "De dagen ervoor denk je wel, wat als ze mijn naam opnoemen? Maar je verwacht dit nooit."

Body positivity en jezelf zijn

In juni vond de casting van Miss Nederland plaats. "We moesten onder andere over de catwalk lopen en werden geïnterviewd door de juryleden. In de interviews stelden ze vragen over wie jij bent en wat voor boodschap je wil uitdragen." De Groningse benadrukt dat de schoonheidswedstrijd niet alleen een vleeskeuring is. "Het gaat om het totaalplaatje en je zelfverzekerd voelen in je lichaam, niet alleen om je gezicht."

Denise had een bijzondere reden om aan de schoonheidswedstrijd mee te doen. "Ik wilde een boodschap overbrengen van body positivity en jezelf zijn. Vijf jaar geleden heb ik een eetstoornis gehad en gelukkig ben ik daar helemaal bovenop gekomen."