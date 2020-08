Gebarentaal officieel erkend in wet: 'Eindelijk, onze taal is geen apentaal'

"Dat mijn taal eindelijk erkend wordt en een status krijgt, is namelijk niet zo vanzelfsprekend. Er werd dertig jaar geleden nog heel neerbuigend over mijn taal gedaan. Onze gebaren werden vaak belachelijk gemaakt. Alsof we een soort apen waren en maar wat wapperden met onze handen."

De politiek praat al jaren over erkenning van de doventaal. Nederland loopt hierin ook erg achter, zegt doventolk Koolhof. "In veel Europese landen wordt gebarentaal al lang officieel erkend in een wet."