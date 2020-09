Politie vraagt illegale feestjes te melden, maar krijgt vooral kritiek

Maar verklikken vinden we in de basis wel moeilijk, legt Veenhoven uit. Je moet volgens hem een drempel over om dat te doen. Hij vraagt zich wel af of de gedachten over dit politiebericht breed gedragen worden. "Er is ook een activistische groep erg actief over dit onderwerp op sociale media."

Bruiloft Grapperhaus

Veel woede onder het bericht komt ook voort uit het feit dat de minister van Justitie, Ferd Grapperhaus, een bruiloft hield waarop de anderhalve meter niet gehouden werd. Het is 'meten met twee maten', volgens meerdere mensen.