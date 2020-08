Ik heb een snotneus, moet ik nu thuisblijven en testen?

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zegt dat de huisartsen advies geven op basis van de richtlijnen van het RIVM.

'Huisartsen hebben goed contact met de lokale GGD'

"Het is uiteindelijk aan de huisarts om de richtlijnen uit te leggen aan mensen, in de praktijk of telefonisch", zegt een woordvoerder van het LHV.

Het is niet gek dat huisartsen verschillende adviezen geven, want hoe streng een huisarts is richting zijn patiënten, hangt ook van de lokale situatie af. "Huisartsen hebben goed contact met de GGD in hun regio en weten wat er lokaal speelt. Zo kan, als er bijvoorbeeld veel besmettingen zijn, in samenspraak met de GGD worden beslist wat de beste aanpak is."

Wat moet je doen als je kind (of huisgenoot) verkouden is?

En wat moet je doen als jouw kind verkoudheidsklachten heeft? Van der Wessel zegt dat je je dan niet meteen hoeft te testen. "Bij kinderen en verkoudheid weten we dat het niet zo snel wordt doorgegeven."