Vrouw van agent is gescheld op politie zat: hij is geen klootzak, maar een superheld

"Ik heb gezegd: nog één zo'n telefoontje en je gaat vakken vullen. Daar lachen we om met elkaar, ik zou hem natuurlijk nooit dwingen om dat te gaan doen, maar ik bedoel het wel serieus: ik maak me zorgen, en dat weet hij ook."

Agenten en partners

Laura-Maria krijgt veel reacties van agenten en partners van agenten op haar tekst. "Dat doet me goed. Dat zijn de mensen die écht weten hoe het is. Als ik mijn vriendinnen vertel dat ik me zorgen maak of dat ik het moeilijk vind als hij er weer niet bij is met een verjaardag, kerst of oud en nieuw, dan snappen ze dat niet. Partners van agenten snappen dat wel."