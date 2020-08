Veel thuiswerkers willen na corona niet altijd meer naar kantoor

In het onderzoek zijn resultaten uit verschillende studies over de beleving van thuiswerken met elkaar vergeleken. Het merendeel zou graag tussen de één en drie dagen thuisblijven, zegt het KiM. Het instituut geeft advies over mobiliteitsvraagstukken aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Aantal thuiswerkers tijdens coronacrisis: tussen 45 en 56 procent

Aan het begin van de crisis werkte ongeveer tussen de 45 tot 56 procent van de Nederlandse werknemers in de werkkamer of keuken. Voor de coronacrisis was dit bij één op de drie werknemers het geval. Ongeveer 6 procent kwam toen de gehele week niet op kantoor.

Vooral hoogopgeleiden en mensen die normaal met het openbaar vervoer naar hun werk reizen, opereerden tijdens de epidemie vanuit huis. Aan het begin van de zomer zijn vooral jongeren vaker op kantoor gaan werken.

Ook begin juli werkte 35 procent van de Nederlandse werknemers nog meer thuis dan voor de coronacrisis. Het aantal fulltime-thuiswerkers nam wel af.