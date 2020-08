Voor het eerst sinds 2001: Henny (68) wint miljoen bij Bankgiro Miljonairs

Henny begon haar zegetocht al in februari en kon haar klus pas in het nieuwe seizoen, dat vandaag van start ging, afmaken. In de tussentijd probeerde ze haar kennis wat bij te spijkeren door veel spelprogramma’s te kijken. "Met name over onderwerpen waar ik niet zoveel van af weet. Maar ja, ik had natuurlijk geen idee wat daarvan zou blijven hangen."

Opgenomen

Zenuwachtig was ze niet tijdens de finale. "Die spanning komt pas daarna", zegt ze. "De afleveringen van BankGiro Miljonairs zijn eerder opgenomen. De eerste nachten na de opname slaap je niet. En hoe dichterbij de uitzending komt, hoe spannender het wordt. Mijn man en ik hebben het gevierd met een etentje. Als alle kinderen van vakantie terug zijn doen we dat met het hele gezin nog een keertje over."