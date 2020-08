Auto rijdt in op groepje jongeren in Deventer, meerdere gewonden

In Deventer is een auto ingereden op een groepje jongeren. Volgens de politie is het geen ongeval, maar zou het een bewuste actie zijn geweest. Een buitenlandse man is aangehouden.

De jongeren die zijn aangereden, zaten op scooters op een industrieterrein aan de Nering Bögelweg, schrijft RTV Oost op de site. Er zijn zeker drie mensen gewond geraakt. Twee slachtoffers moesten naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Een derde slachtoffer kon zelf naar het ziekenhuis komen. Meerdere gewonden De automobilist reed in een witte Kia. Het zou gaan om een buitenlandse man. Hij raakte ook nog een stilstaande auto, een BMW. Volgens de regionale omroep raakte ook die bestuurder, een vrouw, gewond. Waarom de automobilist inreed op de jongeren is niet duidelijk. Het zou met een flinke vaart zijn gebeurd, melden regionale media. Volgens RTV Oost melden omstanders dat de automobilist het groepje eerder op de avond al eens was gepasseerd. De politie doet onderzoek, de weg is afgezet.