Automobilist rijdt met brandstofslang over weg: 'Wist niet wat ik zag, joh!'

"Het was een uurtje of half 8, ik was net 5 minuten onderweg toen ik opeens een Volvo en busje naast elkaar stil zag staan. Voor groene stoplichten."

Maf gezicht

Gerrit wilde al toeteren - hij had lichte haast - tot hij zag wat er aan de hand was. "De tankslang hing nog aan de auto van de Volvo!", proest Gerrit uit. "Zo te zien reed de Volvo op gas. De gasslang bungelde er vrolijk achteraan."

De bestuurder in het busje naast de Volvo, was bezig om de automobilist te waarschuwen, zegt de trucker. "Die had zo te zien geen flauw idee wat hij met zich meesleurde."