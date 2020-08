Eigenaresse camping Spitsbergen: 'Onwerkelijk dat Job is gedood door een ijsbeer'

Gids en expeditieleider Michelle van Dijk kocht in 2007 de camping op Spitsbergen in het plaatsje Longyearbyen. Vanwege de coronauitbraak zit ze nu in Nederland, maar ze had elke dag contact met Job. Hij was wel op Spitsbergen, als campingbeheerder regelde hij er alles.

Job werd vannacht in zijn tent aangevallen door een ijsbeer. Hij stierf aan zijn verwondingen. Op het moment van de aanval waren er volgens Van Dijk zo'n zes mensen op de camping, veelal onderzoekers.

Telefoontje van Noorse politie

Vanochtend vroeg hoorde de campingeigenaresse het vreselijke nieuws via een telefoontje van de Noorse politie. "De politie vertelde me dat Job door een ijsbeer was aangevallen. Wat er precies is gebeurd, kon de politie nog niet vertellen. Er is een onderzoek gestart. Ik moet het meeste ook uit Noorse media vernemen."

"We zijn enorm overvallen door dit bericht. Er zijn geen woorden voor", zegt ze tegen RTL Nieuws.