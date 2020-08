Begrip én onbegrip voor verzwijgen coronaklachten rijexamen

Ook rijinstructeur Erwin Koot voelt empathie voor de leerlingen. "Ik snap wel dat ze dat doen." Ook Koot noemt de lange wachttijden als reden.

In oranje gebied geweest of klachten? Niet komen

Wel is hij tegenover zijn eigen leerlingen streng. "Als iemand op vakantie is geweest naar een risicovol land, wil ik hem twee weken lang niet zien." Dit zorgt er volgens hem voor dat leerlingen eerlijk zijn over hun klachten. "Als ze ergens last van hebben, komen ze er voor uit."

Ook Post vraagt zijn leerlingen thuis te blijven bij klachten. "Ze snappen het allemaal. We zijn even goede vrienden", lacht hij.