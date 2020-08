Is de herfst al begonnen? 'Mogelijk komt er nog een mooie nazomer'

'Het zou nazomerweer kunnen worden'

Maar, in de loop van de week wordt het warmer. "De eerste dagen van de week is het droog en aanvankelijk nog fris. Maar vanaf donderdag stijgt de temperatuur en komen we op 22 á 23 graden uit", zegt De Jong. Zoals de weermodellen het nu berekenen, komt er mooi weer aan, zegt hij.

"Volgend weekend zou het wel eens nazomerweer kunnen worden. Met in het weekend van 5 en 6 september 22 á 23 graden en 9 uur zon." De meteoroloog zegt wel dat het weekend nog ver weg is, dus dat in de verwachting nog wat onzekerheid kan zitten.