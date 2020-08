Nieuwe seizoen Fortnite niet speelbaar op iOS en Mac: 'Tranen stroomden over z'n wangen'

Het nieuwe seizoen van Fortnite kwam gisteren uit. Iets waar fans naar uitkijken. Vele duizenden speler zien daar niets van.

Ruben (6) is zo'n fanatieke speler. "Als hij speelt is het spanning en sensatie. Vol overgave speelt hij het spel", zegt zijn moeder. Toen het nieuws kwam dat het nieuwe seizoen van Fortnite definitief niet gespeeld kan worden op zowel iOS als de Mac, sloeg dat in als een bom. "Hij zakte helemaal door z'n knieën heen en de tranen rolden over z'n wangen."