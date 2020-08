RIVM: vier Nederlanders kregen tweede keer corona

De eerste patiënt van wie dit bekend was, is iemand van boven de 60 die al een verminderde weerstand had. Ook de andere drie patiënten waren boven de 60. Bij één patiënt zat er slechts een paar dagen tussen, bij anderen maximaal een paar maanden. Uit onderzoek is gebleken dat het bij allemaal om twee verschillende infecties ging, met een net andere 'vingerafdruk', schrijft Business Insider.

Weinig zorgen

Hoewel het misschien zorgelijk klinkt dat iemand binnen een paar maanden nog een keer besmet kan worden, zegt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC – die gisteren de eerste herbesmetting bekendmaakte – zich weinig zorgen te maken. Ze is naast viroloog lid van het Outbreak Management Team (OMT) en adviseur bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).