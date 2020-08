Ilona (37) ligt 23 uur per dag op bed: 'Mijn hersenen zijn verzakt, de tijd dringt'

De wanhoop groeit. Ilona ligt bijna altijd in bed. Overdag in haar ziekenhuisbed in de woonkamer, 's nachts in haar slaapkamer. Een uurtje per dag probeert ze wat te zitten of staan.

"Ik krijg het dan heel snel benauwd en heb altijd pijn in mijn nek en schouders. Ik maak s'ochtends de broodtrommels van de kinderen en doe met mijn scootmobiel een rondje met de honden. Meer kan ik niet".

Hoop

Ondanks haar situatie heeft ze hoop. In Spanje is een speciale behandeling waarbij haar schedel wordt opgelicht en weer vast wordt gezet aan de bovenste wervels zodat de druk op haar hersenstam zou verdwijnen, vertelt ze. Een ingrijpende behandeling, niet zonder risico's ook.

In Nederland staat Ilona ook op de wachtlijst van een operatie in het LUMC Leiden, maar ze vertelt dat ze nog altijd niets heeft gehoord. "Omdat ik weinig tijd meer heb, wil ik naar dokter Gilete in Barcelona. Hij is een gerenommeerd neuro- en wervelkolomchirurg. Er zijn al Nederlandse patiënten door hem geholpen."

Crowdfunding

Haar zorgverzekering vergoedt deze behandeling alleen niet. En de kosten zijn hoog: 130.000 euro voor de operatie en ambulancevlucht. Dat geld heeft Ilona niet.

Daarom is er een crowdfundingactie opgezet door familie en vrienden. "Mijn moeder, mijn zus Ramona en zoveel andere lieve mensen staan mij bij. Ik krijg heel veel hulp. Daar ben ik zo dankbaar voor, anders had ik niet thuis kunnen blijven wonen met de kinderen."