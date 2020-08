Storm Francis raast door de straten vannacht: 'Zet je spullen binnen'

Heb je nog losse spullen in de tuin staan? Misschien is het goed om ze dan even op te ruimen en binnen te zetten, want storm Francis komt onze kant op. Het waait vanavond al hard, maar vannacht gaat het echt flink tekeer. "Windkracht 9 aan de kust, met windstoten van soms wel 100 kilometer per uur", zegt Marc de Jong van Buienradar.

De Jong waarschuwt vooral de mensen die nu met hun tentje op een camping aan de kust staan. "Dan is het goed om misschien wat extra scheerlijnen vast te zetten", zegt De Jong. Of we het na vannacht een echte zomerstorm mogen noemen, weet De Jong nog niet zeker. "Dan moet het een uur lang windkracht 9 zijn." Bomen kunnen omvallen Ook de mensen die gewoon thuis zijn, zullen heus wel wat merken van de wind. Wat de situatie allemaal iets gevaarlijker maakt, is dat de bomen nog vol in het blad staan. Die pakken dus veel wind. Bomen met wat dood hout van binnen kunnen bij een flinke windstoot dan zomaar omvallen, denkt De Jong. Het blijft ook best lang flink waaien. Vanavond is de wind dus best aanwezig, en die blijft tot morgenmiddag. "Daarna wordt het wel snel minder. Donderdag en vrijdag is het windkracht 4 aan de kust, in het binnenland wordt het niet meer dan windkracht 1." Zonnetje? Kan de weerman van Buienradar ons dan misschien nog blij maken met een zonnetje de komende dagen? Helaas. Het blijft koel, en soms valt er ook nog een bui op je hoofd.