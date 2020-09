Eén kop koffie schadelijk voor zwangere vrouwen? Deze experts zeggen van niet

NVOG: 'Zwangere vrouwen moeten niet bang worden'

De Nederlandse Vereniging voor Obsetrie en Gynaecologie (NVOG) laat in een reactie weten geen reden te zien om cafeïne in de zwangerschap volledig af te raden. "Er zijn aanwijzingen dat inname van grote hoeveelheden cafeïne (drie koppen koffie of zes koppen zwarte thee per dag) een negatieve invloed heeft op de groei van de foetus. Alleen er is onvoldoende bewijs om beperkte cafeïne consumptie (twee koppen koffie of vier koppen zwarte thee per dag) af te raden.

Het NVOG haalt een Cochrane review uit 2015 aan. Het Cochrane-netwerk evalueert medisch-wetenschappelijk onderzoek op basis van wetenschappelijk bewijs. "De review is gebaseerd op een willekeurige studie met 1207 vrouwen. Hierin werd geen verschil gevonden in geboortegewicht en vroeggeboorte bij vrouwen die tot drie koppen koffie per dag dronken tijdens de zwangerschap."

De NVOG benadrukt dat een gezond en gevarieerd dieet voor alle zwangere vrouwen belangrijk is, maar een beperkte hoeveelheid cafeïne hier nog steeds prima deel van uit kan maken. "Het laatste wat we willen is dat zwangere vrouwen bang worden bij alles wat ze eten en drinken."

Bron: NVOG